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Президент Ірану заявив, що ніколи не схвалював російську агресію проти України – Guardian

23 вересня 2024, 21:07
Президент Ірану заявив, що ніколи не схвалював російську агресію проти України – Guardian
Фото: DW
І ракет до росії, за словами Пезешкіана, Іран не постачав.
Новий президент Ірану Масуд Пезешкіян під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що Тегеран начебто ніколи не схвалював агресію росії проти України. 
 
Про це пише The Guardian.
 
Також  він знову заперечив постачання ракет до РФ і додав, що готовий сісти за стіл переговорів, пише видання.
 
"Ми готові сісти з європейцями та американцями для ведення діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти України", – сказав Пезешкіан.
 
Також президент Ірану заявив, що його країна нібито не передавала балістичні ракети рф від початку його президентства, хоча ймовірно, такі постачання могли бути раніше.
війна в Україніросія окупантиІран

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