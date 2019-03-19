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Президент Італії нагородив 14-річного українця премією "символ інтеграції"

Хлопець відзначився своєю пристрастю до гри на саксофоні, футболу, а також шахів
Президент Італії Серджо Маттарелла нагородив 14-річного українця Романа Моряка премією "символ інтеграції".
Президент Італії нагородив 14-річного українця премією "символ інтеграції" Фото: Главком

Церемонія нагородження відбулася 13 березня в Римі, в президентському палаці Квірінале.

Хлопець відзначився своєю пристрастю до гри на саксофоні, футболу, а також шахів. Роман завоював численні трофеї у шахових турнірах на на регіональних та національних змаганнях.

"У шахових турнірах його майстерність високо оцінюється, декілька трофеїв вже увійшли в його персональну скарбничку. Роман зайняв високі місця на регіональному та національному рівні. Будучи сином українських емігрантів, у своїй громаді він став позитивним символом інтеграції", -  повідомляє італійське видання Quotidiano.

Роман Моряк живе у Сант-Еуфемії д’Аспромонте, що в італійському регіоні Калабрія. Він навчається в середній школі з відмінними результатами і доволі успішний у інших сферах. Його родина вже більше 15-ти років в Італії.

Нагородження даною премією встановлено Президентом Італійської Республіки Джорджіо Наполітано у 2010 році і щорічно надається за заслуги, здобуті в галузі науки, культури, мистецтва, спорту та волонтерської служби.

Нагадаємо, у 2018 році кількість українців, які виїхали за кордон, зросла на 10-15%.

 

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19 03 2019 15:22
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