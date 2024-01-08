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ПОЛІТИКА

Президент Ізраїлю заявив, що вигнання палестинців не є його планом

08 січня 2024, 08:54
Президент Ізраїлю заявив, що вигнання палестинців не є його планом
Фото: DW
Герцог каже, що світ повинен пам'ятати про те, через що Ізраїль пройшов за останні місяці.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що вигнання палестинців не є офіційною політикою уряду країни, хоча деякі члени уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу закликали саме до цього. 

Про це пише видання Politico.

"Я кажу прямо, офіційно і недвозначно, що це не є позицією Ізраїлю", – заявив президент Ісаак Герцог в інтерв'ю програмі "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC.

Герцог зазначив, що міністр може говорити все, що завгодно, бо це ізраїльська політика.

За словами Герцога, світ повинен пам'ятати про те, через що Ізраїль пройшов за останні місяці, згадавши про заручників, захоплених 7 жовтня, понад 100 з яких досі не звільнені.

"Ми повинні пам'ятати, однак, про національну психіку. Ми перебуваємо в глибокій травмі за останні три місяці. Ми бачили стільки агонії, болю і смутку", – сказав він.

Іцхак Герцог додав, що народ сумує, хвилюється, страждає, і Ізраїль робить все можливе, щоб повернути заручників.

У грудні 2023 року один із високопоставлених діячів правої коаліції прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Бецалель Смотріч закликав палестинських жителів Гази забиратися з анклаву, звільнивши місце для ізраїльтян, які можуть "змусити пустелю розквітнути". 

ІзраїльПалестинці

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