Президент Казахстану прийняв відставку уряду – Reuters

Причини відставки в адміністрації Токаєва не назвали.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв сьогодні відставку уряду, підписавши відповідний указ.

Про це повідомляє Reuters.

Виконувачем обов'язків очільника кабінету міністрів країни призначили віцепрем'єр-міністра Романа Скляра.

В адміністрації Токаєва не повідомили причини відставки уряду.

“Перестановки в уряді є звичайною справою в багатій на нафту країні Центральної Азії, де більша частина політичної влади зосереджена в руках президента”, − зазначає видання.

Нагадаємо, що на початку 2022 року через січневі заворушення Токаєв відправив уряд Аскара Мамина у відставку. З того часу обов'язки прем'єр-міністра виконував Аліхан Смаїлов. 11 січня його офіційно затвердили на посаді й перепризначили 30 березня 2023.