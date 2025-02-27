Президент Колумбії розкритикував Зеленського, звинувативши Україну в маніпуляціях Європи

Колумбійський президент вирішив, що це Україна воює проти "братів", а не росія, яка вторглася в Україну.

Президент Колумбії Густаво Петро у мережі Х різко розкритикував президента України Володимира Зеленського за те, що, нібито, війна в Україні відбувається за "маніпулюванням" Європи, а насправді Україна воює проти "братнього" російського народу, хоча відбувається рівно навпаки: це росія вторглася в Україну.

Позиція Петро чітко відображає кремлівські наративи.

"Дурість Зеленського, і я це чітко кажу, за те, що він дозволив собою маніпулювати західноєвропейцям, які не знають, куди вони йдуть, чи до Гітлера, чи ні до чого; Вони воюють зі своїми братами-слов'янами і в підсумку віддають Україну американцям. Дурість!"- відгукнувся на новину про підписання угоди зі США Петро.

На недипломатичні і образливі для всіх українців слова колумбійського президента відповів речник МЗС Георгій Тихий.

"Справжня дурість - називати українців «братами» з росіянами. Симон Болівар не вважав «дурістю» піднімати креолів на боротьбу проти їхніх колонізаторів. Український полковник Михайло Скибицький, також відомий як Мігель Рола, права рука Болівара та герой битви під Аякучо, не вважав, що маніпулює Боліваром чи креолами Америки. Як і сотні інших європейських героїв тієї війни. Ми впевнені, що дружній колумбійський народ правильно розуміє факти і не підтримує подібні образи", - написав Тихий.