Президент Киргизстану пішов у відставку

Глава Киргизстану Сооронбай Жеенбеков прийняв рішення піти у відставку на тлі протестів у країні після виборів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє його пресслужба.

«Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, що пролив кров і стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку», - заявив Жеенбеков.

За його словами, він подав у відставку, тому що цього вимагають люди.

«Вчора Жогорку Кенеш (парламент - ред.) затвердив склад уряду, я підписав укази президента Киргизької Республіки про відповідні призначення. Але це не зняло напруженість. На жаль, агресія не вщухає, вимога моєї негайної відставки триває», - додав він.

Жеенбеков також зазначив, що для нього цілісність країни, єдність народу і спокій в суспільстві понад усе.

Раніше Жеенбеков заявив, що піде у відставку тільки після того, як у країні пройдуть нові парламентські вибори.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, що програли вибори, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.

5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, в результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більше тисячі осіб, одна людина загинула.

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