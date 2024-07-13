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Президент Латвії назвав умови, за яких росія шукатиме миру

13 липня 2024, 10:55
Президент Латвії назвав умови, за яких росія шукатиме миру
Фото: з вільних джерел
Він наголосив, що зараз росія не зацікавлена у мирі, й будь-які угоди не є можливими.
Передусім багато залежить від того, як НАТО та партнери будуть підтримувати Україну у війні проти росії.
 
Про це сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс, передає “Голос Америки”.
 
Боротьба з російською агресією, постачання більшої кількості зброї, надсилання більшої кількості боєприпасів, зняття всіх обмежень на використання цієї зброї та ракет, які ми відправляємо, - це те, що нам потрібно вирішити зараз. Деякі країни-члени досі мають ці обмеження. Я справді сподіваюся, що їх скасують”, – пояснив Рінкевичс.
 
Третім кроком є накладення подальших санкцій на росію та білорусь з боку союзників України, а четвертим - юридичні обов’язки щодо України, що стосується злочину агресії тощо.
 
І якщо росія побачить, що ми маємо успіх, вона шукатиме миру”, – зазначив президент Латвії. 
 
Він наголосив, що зараз росія не зацікавлена у мирі, й будь-які угоди не є можливими.

 

Латвіяпрезидентвійна в Україніросія окупанти

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