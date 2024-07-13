Президент Латвії назвав умови, за яких росія шукатиме миру

Він наголосив, що зараз росія не зацікавлена у мирі, й будь-які угоди не є можливими.

Передусім багато залежить від того, як НАТО та партнери будуть підтримувати Україну у війні проти росії.

Про це сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс, передає “Голос Америки”.

“Боротьба з російською агресією, постачання більшої кількості зброї, надсилання більшої кількості боєприпасів, зняття всіх обмежень на використання цієї зброї та ракет, які ми відправляємо, - це те, що нам потрібно вирішити зараз. Деякі країни-члени досі мають ці обмеження. Я справді сподіваюся, що їх скасують”, – пояснив Рінкевичс.