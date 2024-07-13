Президент Латвії назвав умови, за яких росія шукатиме миру
13 липня 2024, 10:55
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Він наголосив, що зараз росія не зацікавлена у мирі, й будь-які угоди не є можливими.
Передусім багато залежить від того, як НАТО та партнери будуть підтримувати Україну у війні проти росії.
Про це сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс, передає “Голос Америки”.
“Боротьба з російською агресією, постачання більшої кількості зброї, надсилання більшої кількості боєприпасів, зняття всіх обмежень на використання цієї зброї та ракет, які ми відправляємо, - це те, що нам потрібно вирішити зараз. Деякі країни-члени досі мають ці обмеження. Я справді сподіваюся, що їх скасують”, – пояснив Рінкевичс.
Третім кроком є накладення подальших санкцій на росію та білорусь з боку союзників України, а четвертим - юридичні обов’язки щодо України, що стосується злочину агресії тощо.
“І якщо росія побачить, що ми маємо успіх, вона шукатиме миру”, – зазначив президент Латвії.
Він наголосив, що зараз росія не зацікавлена у мирі, й будь-які угоди не є можливими.