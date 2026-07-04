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Президент Латвії не виключає ескалації рф проти країн НАТО

04 липня 2026, 18:14
Президент Латвії не виключає ескалації рф проти країн НАТО
Фото: з вільних джерел
Водночас Рінкевичс зазначив, що станом на зараз у росії немає можливості здійснити повномасштабне вторгнення до якоїсь країни НАТО.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що не виключає ескалації росії проти країн НАТО і вважає, що у разі загрози з боку рф має бути належна відповідь Альянсу.

Про це він розповів у інтерв'ю Deutsche Welle.

"Ми маємо бути готовими. Не можна виключати жодних варіантів. Але я б сказав, що нам не слід боятися. Ми маємо просто висловити дуже, дуже коротке й вагоме послання: якщо росія кине виклик НАТО, Альянс відповість належним чином", – сказав президент Латвії.

Водночас Рінкевичс зазначив, що станом на зараз у росії немає можливості здійснити повномасштабне вторгнення до якоїсь країни НАТО, оскільки рф не має для цього військ.

Повертаючись до теми НАТО, президент наголосив, що витрати на оборону у розмірі 5% ВВП є недостатніми – справжнє значення мають оборонні можливості. "Ви маєте гроші, але вам також необхідно мати озброєння, ракети, техніку, які ви можете придбати за ці гроші. І тут ми бачимо, що у нас є деякі проблеми з оборонною промисловістю", – пояснив він.

На питання, чи зможе Європа замінити американський контингент після його скорочення, Рінкевичс відповів, що для нарощування таких можливостей потрібен час, гроші та інвестиції в персонал і обладнання. "Я б сказав, що сьогодні Сполучені Штати є незамінними в обороні Європи та у тому, щоб робити НАТО успішним як Альянс", – резюмував він.

Також президент Латвії вважає, що досягти миру в Україні неможливо без Європи, а членство України в ЄС відповідає інтересам безпеки всього континенту.

НАТОЛатвіяросія загрозаЕдгарс Рінкевичс

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