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Президент Латвії проти того, аби негромадяни брали участь у муніципальних виборах

28 лютого 2025, 12:09
Президент Латвії проти того, аби негромадяни брали участь у муніципальних виборах
Фото: з вільних джерел
На думку президента, право брати участь у муніципальних виборах повинні мати тільки громадяни Латвії.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс не підтримує пропозицію про те, щоб дозволити негромадянам брати участь у виборах самоврядувань.
 
Про це повідомив агентству LETA радник президента Мартіньш Дрегеріс, передає Delfi.
 
На думку президента, право брати участь у муніципальних виборах повинні мати тільки громадяни Латвії.
 
У листі президенту голова правління не представленої в 14-му Сеймі партії "Злагода" Яніс Урбанович зазначив, що до політичного порядку денного Латвії необхідно включити питання про участь негромадян у виборах самоврядувань.
 
Однак Дрегеріс зазначив, що в канцелярії президента такий лист досі не отримано.
 
На думку Урбановича, вирішальне значення в "годину "Х" має не тільки зброя, а й єдність суспільства та готовність захищати свою країну.
 
Латвія відрізняється від усіх європейських країн тим, що 9% її постійних мешканців є негромадянами, які не мають міцного правового зв'язку з країною, в якій більша частина з них народилася, провела все життя, сплачувала податки і нерозривно з нею пов'язана.
 
Пасивність Латвійської держави у розв'язанні цієї проблеми викликає подив у союзників Латвії та водночас дає аргументи противникам, стверджує лідер "Злагоди".
 
Негромадянами у Латвії є колишні громадяни СРСР, які так і не отримали громадянства Латвії. Негромадяни здебільшого є російськомовними.
Латвіявійна в Україніросія окупанти

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