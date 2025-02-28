На думку президента, право брати участь у муніципальних виборах повинні мати тільки громадяни Латвії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс не підтримує пропозицію про те, щоб дозволити негромадянам брати участь у виборах самоврядувань.

Про це повідомив агентству LETA радник президента Мартіньш Дрегеріс, передає Delfi.

На думку президента, право брати участь у муніципальних виборах повинні мати тільки громадяни Латвії.

У листі президенту голова правління не представленої в 14-му Сеймі партії "Злагода" Яніс Урбанович зазначив, що до політичного порядку денного Латвії необхідно включити питання про участь негромадян у виборах самоврядувань.

Однак Дрегеріс зазначив, що в канцелярії президента такий лист досі не отримано.

На думку Урбановича, вирішальне значення в "годину "Х" має не тільки зброя, а й єдність суспільства та готовність захищати свою країну.

Латвія відрізняється від усіх європейських країн тим, що 9% її постійних мешканців є негромадянами, які не мають міцного правового зв'язку з країною, в якій більша частина з них народилася, провела все життя, сплачувала податки і нерозривно з нею пов'язана.

Пасивність Латвійської держави у розв'язанні цієї проблеми викликає подив у союзників Латвії та водночас дає аргументи противникам, стверджує лідер "Злагоди".

Негромадянами у Латвії є колишні громадяни СРСР, які так і не отримали громадянства Латвії. Негромадяни здебільшого є російськомовними.