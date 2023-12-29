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Президент Латвії Рінкевичс про масований ракетний удар рф по Україні

29 грудня 2023, 12:33
Президент Латвії Рінкевичс про масований ракетний удар рф по Україні
Фото: з вільних джерел
Терористи продовжують масовані обстріли українських міст.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс закликав надати Україні всю необхідну військову та фінансову допомогу.

Про це президент Латвії написав X(twitter).

"російські терористи продовжують масовані обстріли українських міст", – зазначив Рінкевичс.

За його словами, єдиний спосіб зупинити війну та атаки на цивільні об'єкти – це надати Україні всю необхідну військову та фінансову допомогу.

Нагадаємо, що 29 лютого ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Українські сили ППО знищили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет.

ракетний ударвійна в Україніросія окупантиРінкевичс

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