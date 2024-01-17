Президент Латвії розказав про ймовірні сценарії нападу росії

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс сказав, що наразі багато розмов про те, чи можливий напад росії на країну НАТО протягом 3-10 років і саме тому він вирішив висловити власну думку щодо цього.

Про це Рінкевичс написав на Facebook-сторінці.

"Ситуація в Європі та світі складна, прогнозувати розвиток подій навіть протягом року складно, тому ми готуємось до всіх сценаріїв без почуття приреченості, робимо це виважено та раціонально. Зараз багато чого визначає хід війни в Україні, що дає всім нам можливість і час для підготовки. Тому вкрай важливо надавати повну підтримку українцям і заохочувати до цього інших. З президентом України Володимиром Зеленським ми приєдналися до Риги щодо дуже конкретних політичних і практичних кроків для підтримки України цього року". - йдеться в дописі.

За словами латвійського президента, він розуміє занепокоєння та занепокоєння людей, тому вирішив розповім про нашу безпеку.

"Латвія є членом НАТО та ЄС, ми та інші країни регіону не маємо інших кращих гарантій безпеки. Водночас відповідальність за нашу країну лежить насамперед на нас. Це означає, що, не сумніваючись у готовності наших союзників захищати нас, ми самі повинні вміти це зробити першими, щоб очікувати додаткової підтримки в можливу годину Х. Чим краще ми будемо підготовлені, тим менша ймовірність нападу Росії. Тому багато вакансій позначені так" - пише Рінкевичс.

Він додав, що по-перше, йде зміцнення східного кордону країни від гібридних атак, завершення будівництва паркану та забезпечення його відеоспостереженням і датчиками. По-друге, створюється військова інфраструктура східного кордону, Міноборони та ЗСУ готують конкретні заходи в цьому напрямку. По-третє, подальше зміцнення служби національної оборони, застосовуючи не лише принцип добровільності, а й жеребкування. Це буде випробування не лише для оборонного сектору, а й для суспільства загалом. Це окрім розвитку резервів і Національної гвардії, проходження професійної служби. По-четверте, відбувається будівництво військової інфраструктури для забезпечення допуску союзників і власних потреб.

І по-п'яте, йде розвиток латвійської військової промисловості. Було підписано кілька значних контрактів на постачання для зміцнення можливостей протиповітряної оборони тощо.

"Переробка систем цивільного захисту та кризового управління відповідно до українського досвіду і значно жорсткіший підхід до злочинів проти національної безпеки, якісь зміни відбуваються, але судова влада має розуміти, що мирних часів більше немає.

Нарешті йде зміцнення виборчої системи, якщо брехня та дезінформація в соціальних мережах були великою проблемою деякий час тому, то зараз використання штучного інтелекту у виборчих кампаніях та інше є новим викликом. Тут потрібні як правові, так і практичні рішення на національному та міжнародному рівнях", - сказав президент Латвії.

За його словами,він підтримує остаточне припинення економічних відносин з країнами-агресорами, це не може бути зроблено відразу, але держава має достатньо інструментів і ресурсів, щоб зробити це на національному рівні та побудувати єдине порозуміння в регіоні та Європі, працювати в Сеймі та уряді,

Такоєж триває розгляд різних пропозицій і найближчим часом це призведе до певних рішень. Не менш важливим кроком є відключення Балтії від російсько-білоруських електромереж і підключення до європейської енергосистеми на початку 2025 року. Значне збільшення фінансування галузі внутрішніх справ у найближчі роки має бути само собою зрозумілим, додає глава держави.

"У дипломатичному плані триває постійна робота з союзниками щодо зміцнення східного флангу, підтримки України та позбавлення ілюзій щодо Росії. Мобілізація європейської оборонної промисловості відбувається, але дуже повільно. Це теж одне критичне питання, яке потрібно постійно «обговорювати». Хоча періодичні новини про оборонне планування НАТО, навчання та оцінки можливого конфлікту викликають занепокоєння, це також свідчить про те, що російська загроза сприймається серйозно і багато союзників готуються до неї. Ми також маємо постійно уникати гібридних атак усіх видів (найвідомішими є пропаганда та міграційний тиск на східному кордоні). Треба розуміти, що їхній характер також буде змінюватись і змінюватися, це потребує постійного вдосконалення наших можливостей відповідальних служб", -написав Рінкевичс.

Він підсумував, що час, у який ми живемо, непростий, захистити нашу незалежність – завдання нашого покоління. Вони намагаються залякати нас, самостійно розпалити недовіру і страх, зламати довіру в наших друзях. Це теж частина гібридної війни.

Не допустимо цього, як не допустимо легковажного ставлення до національної безпеки, зміцнюймо.