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Президент Латвії розповів про одержимість російського диктатора путіна

19 січня 2024, 10:51
Президент Латвії розповів про одержимість російського диктатора путіна
Фото: з вільних джерел
путін хоче відновити не СРСР, а російську імперію.

російський президент-диктатор путін одержимий ідеєю відновлення російської імперії. Тому громадяни Латвії мають бути готові до гібридної війни.

Про це розповів президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє Delfi.

Він наголошує, що російська пропаганда вказує на те, що кремлівський "фюрер" мріє про відновлення російської імперії такою, якою вона була в 19-му - початку 20 століття. Саме тому, вважає латвійський лідер, Рига має бути готовою до гібридної війни.

Він також нагадав, що Канада очолює у Латвії бойову групу розширеної присутності, яку планується збільшити до рівня бригади. До неї входять солдати країн-союзників. Зокрема, Польщі.

"Ми бачимо і спроби використовувати нові технології, наприклад, штучний інтелект. Це перша кібервійна. Я можу погодитися з людьми, які багато говорили про те, що наша перша лінія оборони - це Україна. Ми краще дякуватимемо українцям , які воюють, чим, можливо, їм довелося б дякувати нам", - сказав Рінкевичс.

Латвіяпрезидентвійна в Україніросія окупанти

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