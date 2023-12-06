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Президент Латвії відповів на погрози путіна Ризі

06 грудня 2023, 16:09
Президент Латвії відповів на погрози путіна Ризі
Едгарс Рінкевич. Фото: reitingi.lv
Глава держави дії путіна назвав політикою залякування.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс прокоментував погрози російського диктатора владіміра путіна на адресу балтійської країни, де він заявив, що якщо Рига продовжить "нинішню політику щодо російськомовного населення", то влада зіткнеться з "відповідним ставленням всередині країни".

Про це Рінкевичс  сказав в інтерв'ю Neatkarīgās.

Глава держави назвав це політикою залякування, нагадавши, що у російській пропаганді поширені наративи про те, що всі їхні громадяни чи ті, хто належать до "русского міра", зазнають жорстокого поводження.

"Насправді це спроба приховати всі звірства, які рф чинить в Україні. Це навіть не була пряма погроза – це була спроба сколихнути та закликати до якихось антиурядових дій тих, хто все ще відчуває себе частиною "русского міра" та хто думає, що все ще живе в російській імперії", – зазначив Рінкевичс.

За його словами, останнім часом він помітив, що є спроби розділити не тільки латвійське суспільство, але й західне суспільство, щоб різними способами підірвати підтримку України – в практичному, політичному та моральному плані.

"Ми всі добре знаємо, що росіяни, які живуть в Латвії, не піддаються дискримінації, але існують цілком законні вимоги знати мову країни, а це основа будь-якої країни. Ми бачимо, що в рф немає демократичної дискусії з тими, хто має іншу думку, або з тими, хто не може спілкуватися російською мовою. З цієї точки зору – це частина стратегічного наративу, в якому домінують спроби залякування", – наголосив Рінкевичс.

Президент Латвії запевнив, що Рига робитиме все можливе, щоб мобілізувати ЄС та НАТО як на військову, так і на фінансову підтримку України.

"Так, це складніше, з'являється більше скептиків, і цим користується і російська дипломатія, і пропагандистська машина, намагаючись сказати нам, що підтримка України закінчилася, вона ось-ось здасться, і ви будете наступними – бійтеся, сидіть під ялинкою та чекайте на страшного вовка!", – сказав Рінкевичс.

Він додав, що замість того, щоб боятися, латвійська влада повинна якнайкраще виконувати ту роботу, яку їй доручили – національна оборона, система внутрішніх справ, охорона здоров'я тощо. Президент наголосив, що важливою є також підтримка України – не лише матеріальна, але й моральна.

Латвіяпогрозизалякуваннявійна в Україніросія окупанти

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