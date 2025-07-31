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ПОЛІТИКА

Президент Лівану закликав "Хезболлу" передати зброю армії

31 липня 2025, 16:01
Президент Лівану закликав
ліван
Ліванська влада вимагає єдиного контролю над зброєю.

Президент Лівану Жозеф Аун 31 липня закликав "Хезболлу" та інші політичні сили передати зброю армії — крок, якому угруповання чинить опір на тлі зростання тиску з боку Вашингтона щодо його роззброєння.

Про це інформує Reuters.

"Усі політичні сили мають без зволікань скористатися цією історичною нагодою та добиватися того, щоб виключно армія та сили безпеки володіли зброєю, а не будь-хто інший", — заявив Аун у телезверненні з будівлі Міністерства оборони.

"Хезболла", яка зазнала значних втрат під час війни з Ізраїлем минулого року, заявила, що заклики до її роззброєння лише грають на користь Ізраїлю.

"Ті, хто вимагає здати зброю, насправді закликають передати її Ізраїлю... Ми не підкоримося Ізраїлю", — заявив лідер угруповання шейх Наїм Кассем.

США чинять тиск на Ліван із вимогою ухвалити офіційне рішення уряду про роззброєння "Хезболли" — це попередня умова для відновлення переговорів про припинення ізраїльських військових операцій у країні, повідомили Reuters п’ять поінформованих джерел.

Аун зазначив, що пропозиція, яку Вашингтону буде представлено наступного тижня на засіданні кабінету, передбачає, що Ізраїль має припинити обстріли Лівану та вивести війська з південних позицій, а "Хезболла" — передати зброю ліванській армії.

"Пропозиція також спрямована на виділення 1 мільярда доларів щорічно протягом 10 років на підтримку армії і сил безпеки, а також включає плани проведення міжнародної конференції, яка відбудеться пізніше в цьому році на підтримку зусиль з відновлення Лівану", — додали в агентстві.

ЛіванзброяХезболлаЖозеф Аун

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