Президент Литви допустив можливість агресії рф проти НАТО

Водночас Науседа заявив, що ймовірність припинення підтримки України є невеликою.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що рф може піти на агресію щодо країн НАТО у випадку, якщо Захід припинить підтримку України.

Про це литовський президент сказав в інтерв'ю телеканалу TV3, яке наводить Delfi.

Водночас Науседа заявив, що ймовірність припинення підтримки України є невеликою.

"Це залежатиме від сценарію війни в Україні. Якщо росії не вдасться повернути все на свою користь, то, звісно ж, вона застрягне там надовго і не зможе воювати на кількох фронтах. Якщо все буде інакше, і Захід раптом відвернеться від України, не надаватиме їй необхідної допомоги. Так, тоді може статися так, але ймовірність такого сценарію невелика", – зазначив він, коментуючи розмови про загрозу НАТО з боку росії.

За словами Науседи, "ні в кого немає відповіді на питання, коли поведінка росії може змінитися, і коли вона кине свій погляд у бік НАТО".