Президент Литви Науседа допускає посилення санкцій проти білорусів через "нові обставини"

Санкції посилять, якщо в білорусі облаштуються найманці російської "Групи Вагнера".

Президент Литви Ґітанас Науседа допустив можливість перегляду закону про національні санкції і запровадження суворіших обмежень на в'їзд білоруських громадян.

Про це повідомляє LRT.

"Я думаю, що ми всі прийдемо до такого висновку. Я чув, що і міністр закордонних справ визнає, що такий ризик є, тому вважаю, що ми всі разом дійдемо цього висновку і повернемося до тих рішень, які ми ухвалили, спробуємо дати їм оцінку у світлі нових обставин", – сказав Науседа.

Він нагадав, що у квітні наклав вето на ухвалений Сеймом закон саме через відмінні санкції щодо білоруських і російських громадян, але його було подолано.

"Звичайно, я нічого не маю проти білорусів як народу, але громадянство білорусі можна набути, просто отримавши білоруський паспорт, і ми також бачили випадки, коли добре відомі люди мають, наприклад, не тільки паспорт російської федерації, а й паспорт білорусі. Тож люди з білоруськими паспортами незрозумілого походження можуть подати заявку на в'їзд до Литви з незрозумілими намірами", – зазначив литовський президент.