Президент Литви Науседа планує відвідати Україну наприкінці цього року - посол

Президент Литви Гітанас Науседа має прибути з візитом в Україну наприкінці цього року, повідомив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.

"Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа з візитом в Україну має прибути наприкінці цього року. Сподіваємося, що пандемія COVID-19 не завадить зустрічі президентів наших країн у Києві", - сказав посол в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Також він сказав, що Литва підтримує рішення України створити міжнародну Кримську платформу і планує брати участь у її діяльності, заявив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.

"Литва підтримує рішення України створити міжнародну Кримську платформу і планує брати участь у її діяльності. Ми погоджуємося з думкою Києва, що ця ініціатива допоможе консолідувати політику невизнання, протистояти мілітаризації Криму, слідкувати за ситуацією з правами людини та екологією, порушувати інші невідкладні проблемні питання, що виникають через окупацію Криму", - додав посол.

За словами Сарапінаса, ця ініціатива співвідноситься з політикою невизнання Європейським Союзом незаконної анексії Криму та вимогами ЄС до Росії забезпечити права жителів півострова.

Повний текст інтерв'ю з послом Литви в Україні Вальдемарасом Сарапінасом буде оприлюднено на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

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