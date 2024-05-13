Президент Литви прокоментував кадрові перестановки у кремлі

На думку Науседи, це розраховано на внутрішню російську аудиторію.

Кадрові перестановки у кремлі напряму пов'язані з бажанням правителя рф путіна продовжувати війну проти України.

Про це заявив Президент Литви Гітанас Науседа, якого цитує Delfi.

"Я настільки не вірю в цей режим, що не вірю і в їхню мотивацію, їхні рішення. Все це робиться для внутрішнього ринку, все це робиться для продовження цієї війни й не будемо плекати ілюзій, що путін готовий до якихось мирних перемовин", – сказав Науседа.

За його словами, єдиним способом завершити російсько-українську війну є ефективне і швидке надання допомоги Україні з боку союзників. На думку президента Литви, заміна Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова на посту міністра оборони розрахована на внутрішню російську аудиторію.