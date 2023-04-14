Президент Литви пропонує однакові обмеження для росіян та білорусів

Президент вважає, що під час проведення своєї зовнішньої політики Литва має послідовно дотримуватися принципу, що і росія, і білорусь є державами-агресорами стосовно України.

Президент Литви Гітанас Науседа наклав вето на ухвалений Сеймом закон про національні санкції, що передбачає різні заборони та обмеження для громадян росії та білорусі.

Про це пише LRT.

Глава держави пропонує Сейму встановити однакові обмеження для громадян росії та білорусі.

"Президент підтримує мету закону про введення обмежувальних заходів для громадян росії та білорусі у зв'язку з військовою агресією цих держав проти України, але зазначає, що немає підстав для запровадження різних правових норм для громадян двох держав-агресорів, і пропонує запровадити однакові обмежувальні заходи для громадян обох держав", - йдеться у повідомленні.

Президент вважає, що під час проведення своєї зовнішньої політики, так і у своєму національному законодавстві Литва має послідовно дотримуватися принципу, що і росія, і білорусь є державами-агресорами стосовно України.

"Ми в Литві добре розуміємо, що війна проти України, яку вже другий рік веде росія разом зі своїм союзником білоруссю, настільки зблизила двох агресорів, що вони обоє становлять загрозу не лише для своїх сусідів, регіону, а й для всієї Європи як єдине, мілітаризована територіальна освіта, що дихає ненавистю", - додав Науседа.

Нагадаємо, на початку квітня Сейм ухвалив закон про обмежувальні заходи у зв'язку з військовою агресією проти України.

На додаток до вищезгаданих національних санкцій, з початку травня цього року до травня наступного року росіяни та білоруси не зможуть ввозити та вивозити українські гривні з Литви, а їх заяви на отримання електронного статусу резидента та литовських віз не прийматимуться, якщо в цьому не буде посередньо Міністерство закордонних справ Литви

Закон про національні санкції було ухвалено у зв'язку з тим, що на початку травня закінчується термін дії парламентської резолюції про запровадження надзвичайного стану на російсько-білоруському кордоні. У ньому містяться деякі обмеження, які були перенесені до закону.