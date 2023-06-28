Президент Литви прибув до Києва

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа прибув з неанонсованим візитом до української столиці.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

Науседа зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і візьме участь у заході до 27-ї річниці прийняття Конституції України.

Науседа обговорить з Зеленським порядок денний саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, питання переговорів України щодо членства в Європейському Союзі, допомоги Литви та ЄС Україні.

"Президент прибув до Києва з Гааги, де вчора на зустрічі глав семи держав обговорив подальшу підтримку України. Із Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де в четвер розпочнеться засідання Ради європейських лідерів", – йдеться в повідомленні.