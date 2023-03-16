Президент Литви вважає, що Китай хоче затягнути російсько-українську війну – Euronews

На його думку, мета КНР – продовжити війну, а не навпаки.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Китай підтримує росію у війні з Україною, попри те, що Пекін намагається виступати в ролі нейтрального мирного посередника.

Про це він заявив в інтерв'ю Euronews.

"На жаль, я бачу мету Китаю - продовжити цю війну, зробити цю війну ще більш кривавою, і в такій ситуації Китай у прихованій або відкритій формі підтримує росію", - сказав Науседа.

Литовський президент зазначив, що йому складно уявити Китай в ролі посередника між Україною та росією.

"Я можу уявити собі такий статус, але зараз я не бачу можливостей і думаю, що Китай повинен подумати, чого він хоче досягти в цій війні. Поки що я оцінюю і бачу роль Китаю скоріше деструктивною, ніж конструктивною", - додав він.