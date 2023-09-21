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Президент Литви виступив посередником між Зеленським і Дудою

21 вересня 2023, 17:07
Президент Литви виступив посередником між Зеленським і Дудою
Джерело: twitter.com/GitanasNauseda
Науседа по черзі зустрівся з лідерами України і Польщі.

Президент Литви по черзі зустрівся з лідерами України і Польщі, щоб владнати між ними розбіжності.

Про це повідомив портал  Delfi з посиланням на Офіс президента Литви Гітанаса Науседи.

Він розмовляв із президентами України та Польщі про спрощення процедур транспортування зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву.

"Заради спільної, найважливішої мети – захисту Європи від агресивної експансіоністської політики рф розбіжності між Україною та Польщею необхідно усунути якомога швидше. Місце Польщі в наданні підтримки є винятковим. Необхідно знайти рішення, бо подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним", – заявив Гітанас Науседа на зустрічі з главами держав України та Польщі.

За словами глави литовської держави, важливо розуміти, що йдеться не про безпеку окремих країн, а про безпеку цілого регіону і навіть континенту.

"Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз. Тим часом публічні розбіжності, незалежно від їхніх причин, не тільки підривають єдність, а й допомагають ворожій пропаганді", – наголосив президент.

ЛитваДУДАвійна в Україніросія окупантинауседаЗеленський.

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