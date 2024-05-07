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ПОЛІТИКА

Президент Литви закликав до покращення відносин з Китаєм

07 травня 2024, 18:58
Президент Литви закликав до покращення відносин з Китаєм
джерело pravda
Непорозуміння з Литвою є прикладом більш жорсткої лінії Пекіна, який вважає самокерований Тайвань своєю територією.

Президент Литви закликав до поліпшення відносин з Китаєм після того, як три роки тому відкриття торгового представництва з Тайванем спровокувало розрив між країнами. Президент Гітанас Науседа заявив, що, хоча він і вважає створення торгового представництва "в принципі позитивним", воно повинно використовувати слово "Тайбей", а не "Тайвань", відповідно до міжнародних стандартів, щоб розрядити напруженість у відносинах з Пекіном.

Про це пише Bloomberg.

"Це може послужити сигналом з боку Литви для нормалізації дипломатичних відносин з Китаєм", — сказав Науседа.

Ці коментарі збігаються з європейським турне президента Китаю Сі Цзіньпіна, який під час поїздки до Франції в понеділок 6 травня застеріг від "нової холодної війни", оскільки ЄС все більше зближується з США в питаннях безпеки й торгівлі. Цього тижня китайський лідер вирушить до Сербії, а потім до Угорщини, намагаючись розширити інвестиції у Східну Європу.

Непорозуміння з Литвою є прикладом більш жорсткої лінії Пекіна, який вважає самокерований Тайвань своєю територією. Після створення торгового представництва на Тайвані Китай заблокував торгівлю, викреслив Литву зі своєї митної системи й чинив тиск на компанії, щоб вони припинили закупівлі в цій балтійській країні. Посвідчення особи литовських дипломатів у Пекіні також були анульовані.

КитайЛитваГітанас Науседа

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