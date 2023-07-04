Президент Литви закликав союзників по НАТО бути сміливішими у питанні членства України

Він переконаний - росія може сприйняти будь-яку обережність з боку Альянсу як слабкість.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО бути сміливішими у питанні прагнення України до членства на саміті 11-12 липня.

Про це він розповів в інтерв'ю Reuters.

"Ми не повинні соромитися приймати сміливіші рішення, тому що в іншому випадку путінський режим вирішить, що західні союзники занадто слабкі, що їх потрібно загнати в кут, і вони здадуться", – сказав Науседа.

"Наше сильніше формулювання перспективи членства України, напевно, підвищить бойовий дух українських солдатів на полі бою. І це дуже важливо", – додав він.

За його словами, деякі члени НАТО "насторожено ставляться" до сильніших формулювань рішення щодо членства України. Але у свідомості їхніх лідерів Науседа побачив "зсув".

"Ми всі розуміємо, що зараз, у розпал війни, Україна не може одразу вступити до НАТО. Ми це розуміємо. Українці це розуміють. Але нам потрібно створити алгоритм, як діяти щоб не гаяти час, коли війна закінчилася і перемога буде на боці України", – сказав литовський лідер.