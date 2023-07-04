Матеріали:
Теми:

Президент Литви закликав союзників по НАТО бути сміливішими у питанні членства України

04 липня 2023, 11:57
Президент Литви закликав союзників по НАТО бути сміливішими у питанні членства України
джерело president.gov.ua
Він переконаний - росія може сприйняти будь-яку обережність з боку Альянсу як слабкість.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО бути сміливішими у питанні прагнення України до членства на саміті 11-12 липня.

Про це він розповів в інтерв'ю Reuters.

"Ми не повинні соромитися приймати сміливіші рішення, тому що в іншому випадку путінський режим вирішить, що західні союзники занадто слабкі, що їх потрібно загнати в кут, і вони здадуться", – сказав Науседа.

"Наше сильніше формулювання перспективи членства України, напевно, підвищить бойовий дух українських солдатів на полі бою. І це дуже важливо", – додав він.

За його словами, деякі члени НАТО "насторожено ставляться" до сильніших формулювань рішення щодо членства України. Але у свідомості їхніх лідерів Науседа побачив "зсув".

"Ми всі розуміємо, що зараз, у розпал війни, Україна не може одразу вступити до НАТО. Ми це розуміємо. Українці це розуміють. Але нам потрібно створити алгоритм, як діяти щоб не гаяти час, коли війна закінчилася і перемога буде на боці України", – сказав литовський лідер.

НАТОвійна в Українічленстворосія окупантинауседа

Останні матеріали

Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Технології
Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Переклад iPress – 04 липня 2023, 12:15
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Політика
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 липня 2023, 08:38
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Cуспільство
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Переклад iPress – 03 липня 2023, 14:46
Європа більше не стоїть перед вибором – путін чи нестабільність. Адже путін і є нестабільність – Ліана Фікс
Політика
Європа більше не стоїть перед вибором – путін чи нестабільність. Адже путін і є нестабільність – Ліана Фікс
Переклад iPress – 03 липня 2023, 11:03
Заколот підірве боєздатність російської армії. Фізичний, моральний та інтелектуальний аспекти – Мік Раян
Політика
Заколот підірве боєздатність російської армії. Фізичний, моральний та інтелектуальний аспекти – Мік Раян
Переклад iPress – 03 липня 2023, 09:35
Політика
"Ми отримали танки не для того, щоб вони їздили на парадах" – Головком ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post
30 червня 2023, 19:00
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на
Політика
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на "ядерний інцидент". Як діяти Заходу? – аналізує Іво Даалдер
30 червня 2023, 15:15
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
Політика
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
30 червня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється