Президент Литви закликав утриматися від критики різких заяв Зеленського – Bloomberg

За його словами, причиною різких заяв Зеленського на адресу НАТО стало те, що в його країні триває війна.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що партнерам варто утриматися від критики президента України Володимира Зеленського, який напередодні висловив невдоволення дискусіями про потенційний шлях до членства України в НАТО.



Про це Науседа сказав журналістам на полях саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Bloomberg.

Він також додав, що Україні все ще потрібно впроваджувати реформи, які також необхідні для членства в ЄС.

Нагадаємо, що міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса зачепила різка реакція Зеленського на відмову надати Україні запрошення у НАТО.