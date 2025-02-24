Президент Литви запропонував чітку дату вступу України до ЄС

Науседа заявив, що членство України в НАТО має залишатися "на столі"

Європейці мають якнайшвидше взяти на себе відповідальність за свою безпеку, яка залежить від безпеки України.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час виступу на саміті "Підтримуй Україну".

За словами Науседи, зараз настав час лідерства для Європи.