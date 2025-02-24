Президент Литви запропонував чітку дату вступу України до ЄС
24 лютого 2025, 14:55
джерело president.gov.ua
Науседа заявив, що членство України в НАТО має залишатися "на столі"
Європейці мають якнайшвидше взяти на себе відповідальність за свою безпеку, яка залежить від безпеки України.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час виступу на саміті "Підтримуй Україну".
За словами Науседи, зараз настав час лідерства для Європи.
"Саме тому прискормо вступ України до Європейського союзу. Я пропоную дату – 1 січня 2030 року, а перший кластер переговорів можна відкрити вже протягом кількох тижнів. Зробімо шлях України до ЄС невідворотним", – сказав Науседа.
Також він висловився про вступ України в НАТО.
"Україна потребує справжніх гарантій безпеки. Членство в НАТО – це найкращий, найефективніший, довгостроковий і найдешевший варіант. Цей варіант має залишатися на столі, щоб посилити переговорну позицію України", – зазначив президент Литви.