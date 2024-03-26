Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки рф

Усі інші голови держав та урядів розуміють, що довіряти путіну не можна.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що серед європейських лідерів зростає розуміння: росія має зазнати поразки у війні проти України.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Politico.

За іншого сценарію "буде продовження цієї трагічної історії". Зараз, за словами президента, немає тих, хто б хотіли зателефонувати путіну і поговорити з ним про ситуацію в Україні.

Проте двоє лідерів, як зазначає Науседа, все ще довіряють диктатору. Хоча політик не назвав їх, журналісти видання припускають, що йдеться про очільника угорського уряду Віктора Орбана та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Президент Литви попереджає, що росія загрожує всій Європі і усім демократичним системам.

"Якщо вони прорвуть лінію оборони в Україні, то наступними будемо ми", – підсумував Науседа.