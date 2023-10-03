Президент Мексики образився на США через допомогу Україні – Reuters

Лопес Обрадор закликав Вашингтон виділити більше ресурсів на допомогу країнам Латинської Америки, щоб послабити міграційний тиск.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор розкритикував США за ірраціональну військову допомогу Україні та закликав натомість дати більше грошей країнам Латинської Америки.



Про це повідомляє Reuters.

Обрадор розкритикував рішення Конгресу США не виділяти кошти на підтримку Латинської Америки і згадав у цьому контексті ухвалення тимчасового федерального бюджету США.



"Тепер припинили військову допомогу Україні. А скільки вони виділили на цю війну? Від 30 до 50 млрд доларів. Це найірраціональніша річ, яку можна уявити. І найруйнівніша", – сказав президент Мексики.

Він заявив, що конгресменам США все одно доведеться змінити стратегію та навчитися поваги, оскільки зараз не час ігнорувати мексиканську владу.

Обрадор стверджує, що Мексика прагне зберегти нейтралітет щодо війни росії проти України.