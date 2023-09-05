Матеріали:
Теми:

Президент МОК виступив за допущення росіян і білорусів до Олімпіади-2024

05 вересня 2023, 13:49
Президент МОК виступив за допущення росіян і білорусів до Олімпіади-2024
Фото: З вільних джерел
Томас Бах схиляється до того, щоб спортсмени держав-агресорок виступали на Іграх у Парижі.

Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах розповів, що російських і білоруських спортсменів збираються допустити до Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Про це він сказав  в інтерв'ю CNBC.

За його словами, МОК розробив систему, яка передбачає дозвіл брати участь в Олімпіаді під нейтральним прапором атлетам країн-агресорок, які не підтримують війну в Україні та не мають зв'язків з арміями чи іншими структурами рф і білорусі.

"Я не думаю, що остаточне рішення буде ухвалено за кілька днів. Але, я гадаю, у вас є чітке уявлення про те, як ми це бачимо, завдяки рекомендаціям, які ми надаємо міжнародним федераціям. Тобто жодних команд, гімнів, жодних кольорів чи будь-якої національної символіки росії та білорусі. Але, з іншого боку, ми надаємо можливість спортсменам, які не підтримують війну та не пов'язані з військовими чи іншими службами росії чи білорусі, змагатися як індивідуальні та нейтральні спортсмени, а не як представники своїх країн. Ця система, яку ми наразі бачимо на чемпіонах світу, континентальних турнірах, Кубках світу. Гадаю, вона є прийнятною. Українська сторона не на 100% задоволена цим, але вони це прийняли, оскільки це можливість для українських спортсменів відібратися на Олімпіаду. Ми всі хочемо мати сильну українську команду в Парижі-2024. Потім я повертаюся до цінностей, тому що вони знову лежать в основі нашого рішення", – сказав Бах.

Також очільник МОК зазначив, що спорт не може перебувати поза політикою. Водночас він вважає, що недопущення російських і білоруських спортсменів до Олімпіади буде порушенням Олімпійської хартії, тому виступає за їхню участь у нейтральному статусі.

"З одного боку, у нас російський уряд, який хоче ігнорувати світ. З іншого – український, який говорить про цілковиту ізоляцію всіх, у кого російський паспорт, що не є можливим, враховуючи наші цінності, а також права людини. Стосовно Олімпійської хартії це неможливо, і ось як ми приходимо до цієї формули: захистити права індивідуальних спортсменів, але покарати російську державу, уряд, за порушення Олімпійської хартії. Потрібно визнати реальність, а вона є такою, що світ керується політикою. Такою є ця система. Потрібно, з метою збереження своїх цінностей та поваги до організації, кооперувати з політикою. Не можна говорити, що нас усіх не стосується політика, що живемо на острові чи у бульбашці. Я називаю це брехнею, коли деякі спортивні функціонери кажуть, що спорт не має нічого спільного з політикою та грошима. Ймовірно, це неправильно. Нам потрібно співпрацювати з політикою", – додав Бах.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Олімпійські ігриОлімпіада-2024війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Політика
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 15:01
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Політика
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 13:08
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Політика
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 23:19
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 16:45
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Політика
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 13:05
Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 08:53
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Технології
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 16:45
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Політика
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 12:58
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється