Президент Німеччини розпустив Бундестаг

Вибори відбудуться 23 лютого 2025 року

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив дострокові вибори після того, як депутати висловили вотум недовіри канцлеру Олафу Шольцю. Вибори відбудуться 23 лютого 2025 року.

Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що Штайнмайєр оголосив про розпуск Бундестагу у п'ятницю, 27 грудня, та призначив дострокові вибори на 23 лютого 2025 року. Це рішення він ухвалив на запит канцлера Олафа Шольца, якому раніше депутати висловили вотум недовіри.

Про намір розпустити парламент ФРН Штайнмаєр оголосив ще 20 грудня. Тоді, за його словами, він переконався, що "більше немає жодних перспектив для створення стабільної парламентської більшості для федерального уряду".

Нагадаємо, на голосуванні про довіру федеральному уряду канцлера ФРН Олафа Шольца 16 грудня 394 депутати німецького парламенту висловилися проти. 207 членів Бундестагу підтримали уряд, ще 116 утрималися.