Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Президент Німеччини стурбований допомогою США для України – ЗМІ

07 жовтня 2023, 10:44
Президент Німеччини стурбований допомогою США для України – ЗМІ
Фото: Укрінформ
Штайнмаєр запевнив Україну у подальшій підтримці Німеччини проти "жорстокої російської загарбницької війни".

Під час свого візиту до Вашингтона федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив стурбованість відсутністю подальшої допомоги Україні з боку США через параліч роботи Конгресу.

Про це повідомляє Spiegel.

"Я один з багатьох у Німеччині, хто спостерігає за цим не лише з інтересом, але й із занепокоєнням", – сказав Штайнмаєр після зустрічі з президентом США Джо Байденом.

"Ми відчули напруженість, яка існувала тут, у політичному Вашингтоні", – продовжив Штайнмаєр. Він дуже сподівається, що буде знайдено рішення, яке уможливить домовленості між демократами Байдена і опозиційними республіканцями.

Байден висловив упевненість, що це вдасться.

Штайнмаєр запевнив Україну у подальшій підтримці Німеччини проти "жорстокої російської загарбницької війни".

"Люди в Україні знають: Те, що Німеччина обіцяє, буде виконано. Ви можете покластися на Німеччину", – зазначив німецький президент.

"Ось чому для нас з президентом Байденом було важливо сьогодні разом послати цей сигнал: ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі за свою країну, за свою свободу, за свою демократію", – заявив Штайнмаєр.

Штайнмаєр відвідав Вашингтон у п'ятницю з візитом, про який було оголошено заздалегідь, і був прийнятий президентом Байденом у Білому домі. Офіційним приводом для поїздки став День німецько-американської дружби, який відзначається в США 6 жовтня. Важливою темою розмови стала подальша підтримка України в її захисті від російської агресії.

Нагадаємо, минулого тижня Палата представників США вирішила не включати подальше фінансування на підтримку України до тимчасового законопроєкту про державне фінансування, а у вівторок – проголосувала за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера палати.

СШАвійнаНімечинадопомога УкраїніШтайнмаєр

Останні матеріали

Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Політика
Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 14:43
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Політика
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 12:43
Нобелівські премії з фізики, хімії, медицини. Перемоги, які впливають на наше повсякденне життя
Технології
Нобелівські премії з фізики, хімії, медицини. Перемоги, які впливають на наше повсякденне життя
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 08:46
росія виводить кораблі ЧФ з бази в Криму після ударів України. Виведення є болючою поразкою для кремля, який захопив півострів 2014 року – WSJ
Політика
росія виводить кораблі ЧФ з бази в Криму після ударів України. Виведення є болючою поразкою для кремля, який захопив півострів 2014 року – WSJ
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 17:07
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Політика
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 13:09
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Cуспільство
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 09:07
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Політика
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 12:33
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Політика
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 00:20
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється