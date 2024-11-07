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Президент Німеччини вручив свідоцтво про призначення новому міністру фінансів

07 листопада 2024, 21:07
Президент Німеччини вручив свідоцтво про призначення новому міністру фінансів
Фото: з вільного доступу
Також змінилися міністри юстиції і освіти.
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив свідоцтво про призначення новому міністру фінансів Йоргу Кукіесу.
 
Про це повідомила пресслужба німецького уряду.
 
Опісля Кукіес склав присягу у Бундестазі.
 
Крім того, посаду федерального міністра юстиції обійме Фолькер Віссінґ, федеральний міністр з цифрових технологій і транспорту. А міністр продовольства та сільського господарства Джем Оздемір також очолить міністерство освіти.
 
Нагадаємо, що трипартійна коаліція Німеччини під керівництвом соціаліста Шольца розвалилася, коли він звільнив свого міністра фінансів від Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера.
 
Тепер Шольц очолить уряд меншості разом зі своїми соціал-демократами та “зеленими” до моменту винесення вотуму довіри його уряду 15 січня.

 

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