Президент Німеччини вибачився перед греками за злочини нацистів

Влада країни вважає актуальним питання виплати репарацій.

Франк-Вальтер Штайнмаєр став першим федеральним президентом Німеччини, який відвідав знищене нацистами в роки Другої світової війни грецьке село Канданос на острові Крит.

Про це пише Deutsche Welle.

Політик взяв участь у вшануванні пам'яті жертв нацистського злочину, що став відплатою окупантів за діяльність грецького руху опору. Канданос належить до 120 "сіл-мучеників", які зазнали найбільших страждань від німецьких загарбників.

Штайнмаєр зустрівся з тими жителями села, яким вдалося пережити окупацію, та вибачився перед ними, назвавши Канданос "місцем німецької ганьби" та подякувавши за те, що греки "протягнули Німеччині руку примирення".

Деякі з місцевих жителів під час заходу вигукували гасла щодо відмови німців розплачуватися за свої злочини. Влада країни в особі прем'єра Кіріакоса Міцотакіса вважає, що питання виплати репарацій досі залишається актуальним. Натомість Штайнмаєр переконує, що його "було закрито у відповідності до міжнародного права".