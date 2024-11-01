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Президент Німеччини вибачився перед греками за злочини нацистів

01 листопада 2024, 08:33
Президент Німеччини вибачився перед греками за злочини нацистів
Фото: з вільного доступу
Влада країни вважає актуальним питання виплати репарацій.
Франк-Вальтер Штайнмаєр став першим федеральним президентом Німеччини, який відвідав знищене нацистами в роки Другої світової війни грецьке село Канданос на острові Крит.
 
Про це пише Deutsche Welle.
 
Політик взяв участь у вшануванні пам'яті жертв нацистського злочину, що став відплатою окупантів за діяльність грецького руху опору. Канданос належить до 120 "сіл-мучеників", які зазнали найбільших страждань від німецьких загарбників.
 
Штайнмаєр зустрівся з тими жителями села, яким вдалося пережити окупацію, та вибачився перед ними, назвавши Канданос "місцем німецької ганьби" та подякувавши за те, що греки "протягнули Німеччині руку примирення". 
 
Деякі з місцевих жителів під час заходу вигукували гасла щодо відмови німців розплачуватися за свої злочини. Влада країни в особі прем'єра Кіріакоса Міцотакіса вважає, що питання виплати репарацій досі залишається актуальним. Натомість Штайнмаєр переконує, що його "було закрито у відповідності до міжнародного права".
війна в Україніросія ЕН окупантиНімеччинапрезидент

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