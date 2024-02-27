Президент Нійністе: Фінляндія надала Україні 22 пакети допомоги і планує продовжити співпрацю

За словами фінського президента, потрібно приймати рішення своєчасно та швидко.

Фінляндія передала Україні 22 пакети допомоги і не збирається на цьому зупинятися.

Про це під час конференції європейських лідерів у Парижі заявив президент Фінляндії Саулі Ніїністьо, пише Yle.

"Збільшуємо допомогу. Військову, звісно, насамперед. Особливо це стосується боєприпасів та засобів протиповітряної оборони", – зазначив фінський президент.

Президент Фінляндії брав участь у конференції європейських лідерів у Парижі з ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона. На думку, Нійністе, конференція виявилася результативною.

Макрон порушив питання про можливість відправлення європейських країн військ до України, заявивши, що "ніщо не повинно бути виключено". Консенсусу, з цього питання, однак, поки що не досягнуто. Тим часом, за словами Макрона, українській армії передадуть ракети далекого радіусу дії.