Президент Нійністе: Фінляндія надала Україні 22 пакети допомоги і планує продовжити співпрацю
Фінляндія передала Україні 22 пакети допомоги і не збирається на цьому зупинятися.
Про це під час конференції європейських лідерів у Парижі заявив президент Фінляндії Саулі Ніїністьо, пише Yle.
"Збільшуємо допомогу. Військову, звісно, насамперед. Особливо це стосується боєприпасів та засобів протиповітряної оборони", – зазначив фінський президент.
Президент Фінляндії брав участь у конференції європейських лідерів у Парижі з ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона. На думку, Нійністе, конференція виявилася результативною.
Макрон порушив питання про можливість відправлення європейських країн військ до України, заявивши, що "ніщо не повинно бути виключено". Консенсусу, з цього питання, однак, поки що не досягнуто. Тим часом, за словами Макрона, українській армії передадуть ракети далекого радіусу дії.