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Президент Палестини попри війну з Ізраїлем планує візит до росії

10 жовтня 2023, 09:56
Президент Палестини попри війну з Ізраїлем планує візит до росії
Фото: vsekommentarii.com
Палестинський лідер планує відвідати москву.

Візит президента Палестини Махмуда Аббаса до росії перебуває в стадії підготовки, він відвідає москву.

Про це заявив посол країни в росії Абдель Хафіз Нофаль, інформує РБК.

За його словами, палестинська адміністрація підтримує з москвою щоденні контакти і зараз триває підготовка до візиту президента Аббаса.

"Ми очікуємо на офіційну заяву від кремля, від російської сторони про те, коли відбудеться візит. Досягнуто домовленості про те, що пан Аббас приїде сюди, до москви", - сказав Нофаль.

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