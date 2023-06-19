Президент ПАР підбив підсумки "миротворчих" візитів до України та росії
Після "миротворчих" візитів до України та росії президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни продовжують наполягати на "врегулюванні конфлікту" шляхом переговорів і дипломатії.
Про це йдеться в його заяві, опублікованій у понеділок, 19 червня.
Рамафоса розповів, що представники країн Африки представили "мирний план" із десяти пунктів. Зокрема, у ньому йдеться про: деескалацію бойових дій; негайний початок переговорів; звільнення військовополонених і повернення українських дітей; посилення гуманітарної підтримки; пріоритет зусиллям з відновлення.
За словами президент ПАР, лідери африканських країн підтвердили, що суверенітет країн повинен поважатися згідно зі Статутом ООН й наголосили на "необхідності гарантування безпеки обох країн".
"Позитивний прийом" з боку України та росії Рамафоса назвав "одним із ключових обнадійливих досягнень, яке дає підстави для оптимізму, що пропозиції розглянуть". Південно-Африканська Республіка, каже він, домовилася про подальшу взаємодію і з президентом Володимиром Зеленським, і з диктатором владіміром путіним. Ми сподіваємося, що в міру продовження взаємодії з обома сторонами та африканськими лідерами буде закладено фундамент для деескалації конфлікту та переговорів, які є двома найважливішими передумовами для досягнення тривалого миру", — заявив президент ПАР.
Рамафоса додав, що війна має "дуже реальний вплив" на африканські країни та економіки й вони "матеріально" зацікавлені в її врегулюванні. Зокрема, він згадав про експорт зерна, домовленості в межах якого порушує росія.