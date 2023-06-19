Президент ПАР підбив підсумки "миротворчих" візитів до України та росії

У заяві - жодного засудження росії.

Після "миротворчих" візитів до України та росії президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни продовжують наполягати на "врегулюванні конфлікту" шляхом переговорів і дипломатії.

Про це йдеться в його заяві, опублікованій у понеділок, 19 червня.

Рамафоса розповів, що представники країн Африки представили "мирний план" із десяти пунктів. Зокрема, у ньому йдеться про: деескалацію бойових дій; негайний початок переговорів; звільнення військовополонених і повернення українських дітей; посилення гуманітарної підтримки; пріоритет зусиллям з відновлення.

За словами президент ПАР, лідери африканських країн підтвердили, що суверенітет країн повинен поважатися згідно зі Статутом ООН й наголосили на "необхідності гарантування безпеки обох країн".

"Позитивний прийом" з боку України та росії Рамафоса назвав "одним із ключових обнадійливих досягнень, яке дає підстави для оптимізму, що пропозиції розглянуть". Південно-Африканська Республіка, каже він, домовилася про подальшу взаємодію і з президентом Володимиром Зеленським, і з диктатором владіміром путіним. Ми сподіваємося, що в міру продовження взаємодії з обома сторонами та африканськими лідерами буде закладено фундамент для деескалації конфлікту та переговорів, які є двома найважливішими передумовами для досягнення тривалого миру", — заявив президент ПАР.

Рамафоса додав, що війна має "дуже реальний вплив" на африканські країни та економіки й вони "матеріально" зацікавлені в її врегулюванні. Зокрема, він згадав про експорт зерна, домовленості в межах якого порушує росія.