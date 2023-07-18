Президент ПАР просить суд дозволити не арештовувати путіна

Президент ПАР вважає арешт путіна "безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень".

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що потенційний арешт російського диктатора владіміра путіна на саміті БРІКС буде оголошенням війни росії.

Про це він сказав у Високому суді в місті Гаутенг, інформує місцеве видання News24.

За його словами, арешт російського диктатора був би "безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноваджень".

Крім того, президент ПАР хотів, аби громадськість не знала про його заяву щодо арешту путіна, щоб можна було зберегти конфіденційність у комунікації з Міжнародним кримінальним судом, однак високий суд на це не погодився.

Він заявив, що було б "несумісно з конституцією" ризикувати вступом у війну з рф.

Рамафоса аргументував, що за конституцією, повинен дбати про захист національного суверенітету, миру й безпеки в державі. Також він зазначив, що повинен реалізовувати права громадян ПАР.