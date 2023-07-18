Матеріали:
Теми:

Президент ПАР просить суд дозволити не арештовувати путіна

18 липня 2023, 20:53
Президент ПАР просить суд дозволити не арештовувати путіна
Джерело: mapme.club
Президент ПАР вважає арешт путіна "безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень".

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що потенційний арешт російського диктатора владіміра путіна на саміті БРІКС буде оголошенням війни росії.

Про це він сказав у Високому суді в місті Гаутенг, інформує місцеве видання News24.

За його словами, арешт російського диктатора був би "безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноваджень".

Крім того, президент ПАР хотів, аби громадськість не знала про його заяву щодо арешту путіна, щоб можна було зберегти конфіденційність у комунікації з Міжнародним кримінальним судом, однак високий суд на це не погодився.

Він заявив, що було б "несумісно з конституцією" ризикувати вступом у війну з рф.

Рамафоса аргументував, що за конституцією, повинен дбати про захист національного суверенітету, миру й безпеки в державі. Також він зазначив, що повинен реалізовувати права громадян ПАР.

війна в Україніросія окупантиарешт путінаБРІКС

Останні матеріали

Битва за адаптацію. Чому це важливо для перемоги України – Мік Раян
Технології
Битва за адаптацію. Чому це важливо для перемоги України – Мік Раян
Переклад iPress – 18 липня 2023, 23:49
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Політика
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Переклад iPress – 18 липня 2023, 14:56
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ
Політика
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ "сук" проти "придурків" – ексдиректор естонської розвідки Ерік Крос
Переклад iPress – 18 липня 2023, 11:56
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Політика
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 липня 2023, 08:23
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Бізнес & Фінанси
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Переклад iPress – 17 липня 2023, 16:34
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Cуспільство
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2023, 10:57
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Політика
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 липня 2023, 08:36
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Політика
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 липня 2023, 15:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється