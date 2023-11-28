Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент підписав держбюджет на 2024 рік

28 листопада 2023, 17:27
Президент підписав держбюджет на 2024 рік
Фото: з відкритих джерел
Український президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік.

Документ повернули до Верховної Ради з підписом глави держави.

Про це свідчить інформація в картці відповідного законопроєкту №10000 на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, що на початку місяця Верховна Рада ухвалила в цілому Державний бюджет на 2024 рік, де основна стаття видатків – оборона: 22,1% або 1,69 трлн грн будуть спрямовані для забезпечення сил безпеки та оборони.

 

Українапрезидентдержбюджет

Останні матеріали

Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер
Хліб та Видовища
Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 15:44
Патова ситуація у війні. Істотні гарантії безпеки Україні переконали б москву, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України – Іво Даалдер
Політика
Патова ситуація у війні. Істотні гарантії безпеки Україні переконали б москву, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 14:09
Сіра зона: міграція. Настрої виборців є вразливістю національної безпеки, якою вміло користується росія – Едвард Лукас
Політика
Сіра зона: міграція. Настрої виборців є вразливістю національної безпеки, якою вміло користується росія – Едвард Лукас
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 11:55
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 23:12
Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко
Технології
Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 16:39
Захід повинен скористатися псевдовиборами путіна. Як обернути ці вибори проти нього самого і російського режиму – Івана Страднер та Далібор Рохач
Політика
Захід повинен скористатися псевдовиборами путіна. Як обернути ці вибори проти нього самого і російського режиму – Івана Страднер та Далібор Рохач
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 12:50
Авдіївка – нова м'ясорубка росіян. Українці демонструють помірні успіхи на Херсонському та Чорноморському напрямках – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Авдіївка – нова м'ясорубка росіян. Українці демонструють помірні успіхи на Херсонському та Чорноморському напрямках – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 01:06
Чому
Політика
Чому "не програти" не означає перемогти. путін вичікує, поки Захід відмовиться від України, чи готується до прориву? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 15:57
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється