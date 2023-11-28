Президент підписав держбюджет на 2024 рік

Український президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік.

Документ повернули до Верховної Ради з підписом глави держави.

Про це свідчить інформація в картці відповідного законопроєкту №10000 на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, що на початку місяця Верховна Рада ухвалила в цілому Державний бюджет на 2024 рік, де основна стаття видатків – оборона: 22,1% або 1,69 трлн грн будуть спрямовані для забезпечення сил безпеки та оборони.