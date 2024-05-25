Президент підписав указ про введення санкцій проти деяких російських медіа

Місцезнаходженням решти юридичних осіб є російська федерація та Китай.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти низки російських медіа та компаній, зокрема з тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться в указі № 340/2024 на сайті глави держави.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкції проти 68 юридичних і двох фізичних осіб. Йдеться, зокрема, про низку російських медіа та компаній, у тому числі із тимчасово окупованого Криму.

Санкції застосовані проти, зокрема телекомпаній:

"НТВ Плюс",

"Перший канал. Всесвітня мережа",

"Звезда",

"ТНТ Телесеть",

"Петербург",

"Рен ТВ",

ТРК "Крим",

а також газет "Известия", "Московский комсомолец".

Зауважимо, що 73 із 86 юридичних осіб, проти яких введені санкції, зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, ще два - у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області, три - в окупованому Севастополі.

Місцезнаходженням решти юридичних осіб є російська федерація та Китай.

До того ж санкції терміном три роки запроваджені проти Вадіма Альперіна, Александра Єріміцюца, Юрія Кушніра, Ореста Адамчо, Віктора Шермана й Андрія Попова.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, Київ та партнери застосовують санкції, як метод впливу та обмежень для кремля.