Президент підписав указ про введення санкцій проти деяких російських медіа
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти низки російських медіа та компаній, зокрема з тимчасово окупованого Криму.
Про це йдеться в указі № 340/2024 на сайті глави держави.
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкції проти 68 юридичних і двох фізичних осіб. Йдеться, зокрема, про низку російських медіа та компаній, у тому числі із тимчасово окупованого Криму.
Санкції застосовані проти, зокрема телекомпаній:
- "НТВ Плюс",
- "Перший канал. Всесвітня мережа",
- "Звезда",
- "ТНТ Телесеть",
- "Петербург",
- "Рен ТВ",
- ТРК "Крим",
- а також газет "Известия", "Московский комсомолец".
Зауважимо, що 73 із 86 юридичних осіб, проти яких введені санкції, зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, ще два - у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області, три - в окупованому Севастополі.
Місцезнаходженням решти юридичних осіб є російська федерація та Китай.
До того ж санкції терміном три роки запроваджені проти Вадіма Альперіна, Александра Єріміцюца, Юрія Кушніра, Ореста Адамчо, Віктора Шермана й Андрія Попова.
Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, Київ та партнери застосовують санкції, як метод впливу та обмежень для кремля.