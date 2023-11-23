Президент підписав укази про санкції проти громадян рф та інших країн
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів" про санкції щодо 147 громадян рф та інших держав, пов'язаних із рф.
Про це йдеться в указах №772/2023 і №773/2023.
У перший санкційний список потрапили 60 фізичних осіб - це громадян рф, України, Кіпру, білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії.
Зокрема, у списку згадано:
- колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який переховується в рф,
- обвинуваченого в катастрофі авіалайнера Малазійських авіаліній рейсу МН17 Леоніда Харченка,
- т.зв. уповноважену з прав людини окупаційної адміністрації Донецької області Дар'ю Морозову,
- топменеджерів компаній групи USM російського олігарха Алішера Усманова, Назима Ефендієва, Вахтанга Кочарова і Валерія Казікаєва,
- дружину ексголови USM Івана Стрешинського Наталію Давидову,
- сина дружини Усманова Ірини Вінер - Натана Вінера.
Санкції проти них запроваджують на 10 років. Також передбачено блокування їх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.
До другого санкційного списку потрапили 87 фізичних осіб - громадян рф.
Серед них:
- екскерівник адміністрації президента рф Анатолій Чубайс,
- командувач військ ППО-ПРО - заступник головкома Повітряно-космічних сил рф Андрій Дьомін,
- голова Рахункової палати та ексміністр фінансів рф Олексій Кудрін,
- батько, дружина та син українського колаборанта Євгена Балицького,
- головний санітарний лікар Москви Олена Андреєва,
- гендиректор нижньогородської фірми ТОВ РемЭксСтрой Олександр Дорофєєв,
- генеральний директор ТОВ Галактика Олександр Герман.
Санкції проти 34 із них запроваджують на 10 років, 50 - на п'ять років, проти трьох - на три роки. Вони передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію, купівлю землі.