Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент підписав укази про санкції проти громадян рф та інших країн

23 листопада 2023, 18:51
Президент підписав укази про санкції проти громадян рф та інших країн
Санкції терміном на 10 років ввели проти 87 фізосіб з рф та інших держав.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів" про санкції щодо 147 громадян рф та інших держав, пов'язаних із рф.

Про це йдеться в указах №772/2023 і №773/2023.

У перший санкційний список потрапили 60 фізичних осіб - це громадян рф, України, Кіпру, білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії.

Зокрема, у списку згадано:

  • колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який переховується в рф,

  • обвинуваченого в катастрофі авіалайнера Малазійських авіаліній рейсу МН17 Леоніда Харченка,
  • т.зв. уповноважену з прав людини окупаційної адміністрації Донецької області Дар'ю Морозову,

  • топменеджерів компаній групи USM російського олігарха Алішера Усманова, Назима Ефендієва, Вахтанга Кочарова і Валерія Казікаєва,

  • дружину ексголови USM Івана Стрешинського Наталію Давидову,
  • сина дружини Усманова Ірини Вінер - Натана Вінера.


Санкції проти них запроваджують на 10 років. Також передбачено блокування їх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.

До другого санкційного списку потрапили 87 фізичних осіб - громадян рф.

Серед них:

  • екскерівник адміністрації президента рф Анатолій Чубайс,

  • командувач військ ППО-ПРО - заступник головкома Повітряно-космічних сил рф Андрій Дьомін,

  • голова Рахункової палати та ексміністр фінансів рф Олексій Кудрін,

  • батько, дружина та син українського колаборанта Євгена Балицького,

  • головний санітарний лікар Москви Олена Андреєва,

  • гендиректор нижньогородської фірми ТОВ РемЭксСтрой Олександр Дорофєєв,

  • генеральний директор ТОВ Галактика Олександр Герман.

Санкції проти 34 із них запроваджують на 10 років, 50 - на п'ять років, проти трьох - на три роки. Вони передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію, купівлю землі.

президентсанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з
Політика
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з "Mein Kampf" – провідні американські медіа
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 16:54
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Технології
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 12:45
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Політика
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 09:14
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Політика
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 16:37
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Політика
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 12:33
НАТО шукає нового генсека. Як західні європейці намагаються усунути з кандидатів естонку Каллас – Едвард Лукас
Політика
НАТО шукає нового генсека. Як західні європейці намагаються усунути з кандидатів естонку Каллас – Едвард Лукас
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 23:40
Раптова відставка творця ChatGPT. Чи причетний до неї Ілон Маск та що означає звільнення найвпливовішого у світі менеджера ШІ – The Atlantic
Технології
Раптова відставка творця ChatGPT. Чи причетний до неї Ілон Маск та що означає звільнення найвпливовішого у світі менеджера ШІ – The Atlantic
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 15:53
росія повторила помилку Наполеона. Чому праця Клаузевіца
Cуспільство
росія повторила помилку Наполеона. Чому праця Клаузевіца "Про війну" актуальна для України і через 200 років – Г'ю Сміт
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 12:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється