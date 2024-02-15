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Президент підписав закон про легалізацію медичного канабісу

15 лютого 2024, 20:53
Президент підписав закон про легалізацію медичного канабісу
Фото: з відкритих джерел
Закон набуває чинності через пів року з моменту його публікації.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій і науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок війни".

Про це стало відомо із картки законопректу 7457.

Згідно із законом, створюються умови для легального обмеженого обігу та використання канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Закон набуде чинності через пів року після його оприлюднення.

легалізаціяканабісвійна в Україніросія окупанти

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