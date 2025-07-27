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Президент підписав закон про реформу АРМА

27 липня 2025, 18:17
Президент підписав закон про реформу АРМА
Володимир Зеленський
Документ є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility.

Володимир Зеленський підписав проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами".

Про це йдеться  у картці документа на сайті парламенту.
 
Рада проголосувала за закон 18 червня, а 15 липня документ відправили на підпис главі держави.
 
Закон є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, яка відкриває шлях до фінансової допомоги ЄС.
 
Документ передбачає:
  • нові вимоги до голови АРМА;
  • оновлену процедуру його відбору;
  • запровадження обов’язкового незалежного аудиту;
  • публічний конкурс на управителів арештованими активами;
  • контроль і підзвітність на всіх етапах управління.
 
У Мін’юсті раніше заявляли, що запропоновані зміни відповідають європейським стандартам та вже отримали підтримку міжнародних партнерів.
АРМАвійна в Україніросія окупанти

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