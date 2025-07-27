Президент підписав закон про реформу АРМА
27 липня 2025, 18:17
Володимир Зеленський
Документ є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility.
Володимир Зеленський підписав проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами".
Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.
Рада проголосувала за закон 18 червня, а 15 липня документ відправили на підпис главі держави.
Закон є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, яка відкриває шлях до фінансової допомоги ЄС.
Документ передбачає:
- нові вимоги до голови АРМА;
- оновлену процедуру його відбору;
- запровадження обов’язкового незалежного аудиту;
- публічний конкурс на управителів арештованими активами;
- контроль і підзвітність на всіх етапах управління.
У Мін’юсті раніше заявляли, що запропоновані зміни відповідають європейським стандартам та вже отримали підтримку міжнародних партнерів.