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Президент підписав закон про збільшення акцизу на пальне

02 вересня 2024, 11:11
Президент підписав закон про збільшення акцизу на пальне
Фото: avtoblog.ua
Зростання відбудеться поступово.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне, ухвалений Верховною Радою влітку.
 
Про підписання йдеться в картці документу.
 
Ціни мають поступово зростати до мінімального рівня країн Євросоюзу. Перший етап підвищення уже почався.
 
З 1 вересня ставка зросла: 
 
– на бензин – 242,6 євро/1 000 л– на дизельне паливо: 177,6 євро/1 000 л– на скраплений газ – пропан або суміш пропану з бутаном – 148 євро/1 000 л.
 
Наступний етап підвищення акцизів на пальне запланований на 1 січня 2025.
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