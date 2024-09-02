Президент підписав закон про збільшення акцизу на пальне

Зростання відбудеться поступово.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне, ухвалений Верховною Радою влітку.

Про підписання йдеться в картці документу.

Ціни мають поступово зростати до мінімального рівня країн Євросоюзу. Перший етап підвищення уже почався.

З 1 вересня ставка зросла:

– на бензин – 242,6 євро/1 000 л– на дизельне паливо: 177,6 євро/1 000 л– на скраплений газ – пропан або суміш пропану з бутаном – 148 євро/1 000 л.

Наступний етап підвищення акцизів на пальне запланований на 1 січня 2025.