Президент Південної Кореї не відкидає можливість володіння країною ядерною зброєю - ЗМІ

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що його країна звернеться до ядерної зброї як останнього засобу захисту країни від атак КНДР

Президент країни сказав, що не виключає можливості передислокації тактичної ядерної зброї в Південній Кореї або створення нацією власної ядерної зброї, якщо ядерна загроза Північної Кореї стане набагато серйознішою, ніж зараз. Повідомляється, що це перший випадок, коли Юн Сок Йоль згадав про можливу розробку або придбання Південною Кореєю ядерної зброї з моменту його інавгурації 10 травня минулого року, про це інформує The Korea Times

"Якщо це станеться, нам не знадобиться багато часу, щоб мати його, враховуючи наші наукові та технологічні можливості", - сказав він після брифінгів Міністерства закордонних справ і Міністерства національної оборони.

Водночас він дав зрозуміти, що те, що Південна Корея негайно стане державою, яка має ядерну зброю, є "нереалістичним". Його зауваження, ймовірно, йдуть із занепокоєння з приводу розповсюдження ядерної зброї, яке поділяють США та інші держави, які підписали Договір про нерозповсюдження.

Пізніше офіс президента уточнив, що Південна Корея не має наміру створювати ядерну зброю, а позиція Сеулу щодо зобов’язань з нерозповсюдження ядерної зброї не змінилася.

"Південна Корея не порушуватиме ДНЯЗ і продовжуватиме працювати разом зі Сполученими Штатами, щоб посилити розширене стримування Північної Кореї", - заявив Кім Те Хьо, головний заступник радника Юна з національної безпеки.

Зауваження президента Південної Кореї про перехід до ядерної зброї в найгіршому випадку прозвучали на тлі посилених провокацій КНДР з використанням різних видів зброї.

Останньої з провокацій було вторгнення безпілотників Північної Кореї в повітряний простір Південної Кореї. Очікується, що КНДР проведе ще одне ядерне випробування в будь-який час цього року.