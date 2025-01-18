Президент Південної Кореї оскаржує свій арешт – AP

Під стінами суду в Сеулі зібралися прихильники Юн Сок Йоля

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, якому оголосили імпічмент, оскаржує у суді Сеула свій арешт через введення воєнного стану в країні.

18 січня вранці Юн Сок Йоль був доставлений до суду зі слідчого ізолятора під посиленою охороною. Біля суду зібралися сотні його прихильників з вимогою звільнити з-під варти відстороненого від обов'язків президента.

Суд повинен вирішити чи залишиться Юн під вартою на час розслідування. Його захист наполягає на законності указу про введення воєнного стану, а звинувачення в заколоті безпідставними.

У разі арешту Юна слідство отримає 20 днів для передачі справи в прокуратуру. Якщо ж ордер буде відхилено, його звільнять з-під варти.