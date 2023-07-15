Президент Південної Кореї прибув до України з неоголошеним візитом

Цей візит завершує двоетапну поїздку під час якої він раніше відвідав Литву і Польщу.

До України сьогодні, 15 липня, прибув президент Південної Кореї Юн Сок Йоль.

Про це повідомило Yonhap News Agency.

Він вже встиг зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Під час візиту Юн Сок Йоль також відвідав Бучу та Ірпінь, де росіяни скоювали жорстокі звірства під час окупації у березні 2022 року.

Цей візит завершує двоетапну поїздку під час якої Юн раніше побував у Литві на саміті НАТО, а потім у Польщі з офіційним візитом.

Як повідомлялося, раніше Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея може розширити свою підтримку Україні, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги, і надати озброєння, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на мирних громадян.