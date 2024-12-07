Президент Південної Кореї вибачився за воєнний стан

Юн Сок Йоль пояснив, що запровадив воєнний стан через "відчай"

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що "щиро шкодує", що схвилював суспільство оголошенням воєнного стану на початку тижня, та пообіцяв більше ніколи не вдаватися до такого кроку.

Про це він заявив у суботу в телезверненні за кілька годин до голосування в парламенті за його імпічмент, передає Yonhap News.

"Я щиро шкодую і прошу вибачення в людей, які, напевно, були дуже здивовані", – виголосив Юн.

Він пояснив, що запровадив воєнний стан через "відчай". Водночас президент визнав, що таке раптове рішення викликало в людей "занепокоєння й незручності".