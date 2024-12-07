Президент Південної Кореї вибачився за воєнний стан
07 грудня 2024, 09:33
Юн Сок Йоль пояснив, що запровадив воєнний стан через "відчай"
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що "щиро шкодує", що схвилював суспільство оголошенням воєнного стану на початку тижня, та пообіцяв більше ніколи не вдаватися до такого кроку.
Про це він заявив у суботу в телезверненні за кілька годин до голосування в парламенті за його імпічмент, передає Yonhap News.
"Я щиро шкодую і прошу вибачення в людей, які, напевно, були дуже здивовані", – виголосив Юн.
Він пояснив, що запровадив воєнний стан через "відчай". Водночас президент визнав, що таке раптове рішення викликало в людей "занепокоєння й незручності".
"Я не уникатиму юридичної та політичної відповідальності, пов'язаної з оголошенням воєнного стану", – запевнив лідер Південної Кореї.
Юн пообіцяв передати повноваження стосовно всіх рішень своїй Партії народної влади, щоб стабілізувати ситуацію в країні.
Нагадаємо, ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення. Через шість годин воєнний стан було скасовано.