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Президент Польщі анонсував передачу Україні ще чотирьох винищувачів МіГ-29

05 квітня 2023, 15:31
Президент Польщі анонсував передачу Україні ще чотирьох винищувачів МіГ-29
Фото з вільного доступу
Варшава вже передала українським пілотам чотири МіГ-29.

Уряд Польщі найближчим часом передасть Україні ще чотири винищувачі МіГ-29.  

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

"Чотири МіГ-29 з наших складів, які перебували ще у нас, були протягом останніх місяців передані в розпорядження ЗСУ. Чотири МіГи передаються додатково останнім часом, разом вісім", - заявив він.

За словами лідера поляків, Варшава вже передала Києву чотири МіГ-29, а передавання ще чотирьох винищувачів - у процесі. Згодом Польща готова відправити ще шість бойових літаків до України, зауважив Дуда.

"Ми готові ще передати шість, які тепер готуються, вони могли б бути передані досить швидко. У нашому розпорядженні є ще літаки МІГ, які були модернізовані до стандартів НАТО. Ці МІГи будуть нам поки що потрібні", - розповів польський президент.

 

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