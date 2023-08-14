Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Президент Польщі хоче "захистити" ринок ЄС від українського зерна

14 серпня 2023, 15:36
Президент Польщі хоче
Польща очікує від України розуміння в певних питаннях - що у країни є свої інтереси й зобов'язання, зазначив Дуда.

Найважливішим обов'язком влади Польщі є охорона інтересів країни, а отже, захист внутрішнього ринку та ринку Європейського Союзу. 

Про це заявив президент Анджей Дуда, передає PAP.

Журналісти запитали його про заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Польща, навіть всупереч рішенню Єврокомісії, не погодиться на зняття блокади на імпорт українського зерна до Польщі після 15 вересня.

"Зрозуміло, що ми послідовно підтримуємо Україну в її захисті від російської агресії... Але друга річ, і це наш найважливіший обов'язок - стояти на сторожі інтересів республіки. А отже, захищати внутрішній ринок і ринок Європейського Союзу, який починається з нас", - сказав президент Польщі.
Дуда зазначив, що від української влади поляки очікують розуміння в певних питаннях - що у країни є свої інтереси й зобов'язання.

"Ми повинні пам'ятати, що вони (українці - ред.) перебувають в особливій ситуації. Тому іноді треба їм сказати: ми розуміємо, що ви воюєте, але пам'ятайте, що ми також живемо по сусідству і також маємо свої зобов’язання перед польським суспільством", - додав польський лідер.

Нагадаємо, з 2 травня ЄС запровадив заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України Польщі, Болгарії, Угорщини, Словаччини та Румунії, а 5 червня продовжив їх до 15 вересня.

ЄСзерноДУДА

Останні матеріали

Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Cуспільство
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 16:18
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Політика
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 12:27
Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 09:11
Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер
Технології
Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2023, 15:56
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Cуспільство
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Переклад iPress – 12 серпня 2023, 10:27
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Технології
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 15:31
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Cуспільство
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 09:24
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
Політика
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
10 серпня 2023, 16:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється