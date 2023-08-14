Президент Польщі хоче "захистити" ринок ЄС від українського зерна

Польща очікує від України розуміння в певних питаннях - що у країни є свої інтереси й зобов'язання, зазначив Дуда.

Найважливішим обов'язком влади Польщі є охорона інтересів країни, а отже, захист внутрішнього ринку та ринку Європейського Союзу.

Про це заявив президент Анджей Дуда, передає PAP.

Журналісти запитали його про заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Польща, навіть всупереч рішенню Єврокомісії, не погодиться на зняття блокади на імпорт українського зерна до Польщі після 15 вересня.

"Зрозуміло, що ми послідовно підтримуємо Україну в її захисті від російської агресії... Але друга річ, і це наш найважливіший обов'язок - стояти на сторожі інтересів республіки. А отже, захищати внутрішній ринок і ринок Європейського Союзу, який починається з нас", - сказав президент Польщі.

Дуда зазначив, що від української влади поляки очікують розуміння в певних питаннях - що у країни є свої інтереси й зобов'язання.

"Ми повинні пам'ятати, що вони (українці - ред.) перебувають в особливій ситуації. Тому іноді треба їм сказати: ми розуміємо, що ви воюєте, але пам'ятайте, що ми також живемо по сусідству і також маємо свої зобов’язання перед польським суспільством", - додав польський лідер.

Нагадаємо, з 2 травня ЄС запровадив заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України Польщі, Болгарії, Угорщини, Словаччини та Румунії, а 5 червня продовжив їх до 15 вересня.