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ПОЛІТИКА

Президент Польщі назвав умову постачання зброї Україні

25 вересня 2023, 12:58
Президент Польщі назвав умову постачання зброї Україні
За його словами, "не може бути й мови" про відправку будь-якої нової техніки, яку Польща зараз закуповує.

Польща готова постачати Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової. Таким чином, президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення поставок Києву.

Про це повідомляє Дуда в інтерв'ю польській газеті Super Express.

"Я зовсім по-іншому інтерпретував заяву прем'єр-міністра. Можливо тому, що я нещодавно з ним розмовляв, зокрема про передачу техніки Україні", - сказав він.

За його словами, "не може бути й мови" про відправку будь-якої нової техніки, яку Польща зараз закуповує, такої як артилерійські гаубиці К2 або танки К9. "Ця техніка має послужити посиленню польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб раптом віддати їх", - сказала вона.

"Але це не означає, що ми взагалі не передаватимемо зброю Україні. Коли стару техніку замінюють на сучасну, у мене немає проблем відправити її українцям", - додав Дуда.

Польський президент закликав пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться. "Наслідки можуть бути трагічними", - сказав він.

Відносини між Польщею та Україною значно погіршилися після того, як Варшава 15 вересня продовжила заборону імпорту зерна з України всупереч рішенню Єврокомісії.

зброяДУДАвійна в Україні

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